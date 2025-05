La notte di festa per il Napoli si è trasformata in un lungo bollettino di feriti e danni. Sono 39 le persone che si sono presentate nei pronto soccorso degli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Le cause principali: ustioni provocate dai fuochi d’artificio e ferite dovute a colluttazioni. Un bilancio che, sottolineano i medici, è parziale e riferito soltanto a due ospedali cittadini.

Tra i feriti figura anche un turista belga di 27 anni, accoltellato alla gamba in via Poerio da due uomini a bordo di uno scooter. I due si sarebbero avvicinati senza dire nulla, colpendolo con un fendente alla coscia sinistra. Il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Non sono mancati nemmeno i danni al patrimonio urbano: a piazza Trieste e Trento, la storica fontana del Carciofo è stata presa d’assalto nonostante le protezioni installate dal Comune. La ringhiera in ferro che la circondava è stata divelta.

Rapine, aggressioni e interventi dei carabinieri

La notte ha richiesto un’intensa attività anche da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri segnalano dieci rapine, sette aggressioni e tre feriti gravi. Un’arma è stata sequestrata. All’esterno dello stadio Maradona, poco prima della partita, sono state lanciate bottiglie contro un mezzo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, fortunatamente senza feriti ma con lievi danni al veicolo.

A Poggioreale, un 47enne è stato rapinato dello scooter sotto minaccia armata e colpito con il calcio della pistola. È stato soccorso e dimesso dall’ospedale Villa Betania. A Casalnuovo, un 25enne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato per evasione dopo essersi confuso tra la folla durante i festeggiamenti. Nel centro città, intorno alle 2.30, un 28enne di Caserta è stato aggredito con un coltello da uno sconosciuto, riportando una lesione allo zigomo.

Infine, a piazza Nazionale, i militari hanno trovato alcuni veicoli trasformati per la festa, poi abbandonati. In uno di questi è stata rinvenuta una pistola scacciacani calibro 38. La notte di festa si è così chiusa con un pesante conto in termini di ordine pubblico.