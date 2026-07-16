Il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare di sé. Questa volta, però, non c’entrano né la musica né lo storico record di biglietti venduti. Al centro della polemica ci sono i cartelli informativi che, al termine dell’evento, avrebbero dovuto guidare in sicurezza le migliaia di spettatori verso le diverse vie d’uscita.

Spariti su strada e ricomparsi su Vinted

Molti di questi cartelli sono infatti spariti al termine del concerto e sono ricomparsi poche ore dopo online, messi in vendita su portali dell’usato come Vinted. Sottratti da chi voleva farne un ricordo, o ricavarne un guadagno, e trattati come veri e propri cimeli legati all’artista, da rivendere al miglior offerente.

Una bravata solo in apparenza, che potrebbe invece avere conseguenze sul piano penale. Il Campidoglio sta infatti raccogliendo materiale e segnalazioni per presentare un esposto alla Procura di Roma. Ad annunciarlo è stato Alessandro Onorato, che da assessore ai Grandi Eventi ha seguito fin dall’inizio l’organizzazione del concerto.