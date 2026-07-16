La crociata anti-woke dell’amministrazione Trump passa anche per la prova del testosterone per i soldati. Dopo la lotta al sovrappeso e alla barba, il capo del Pentagono ha annunciato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l’anno.

Personale militare over 30 sarà sottoposto al test

E, se necessario, potrà accedere a trattamenti per aumentarlo nell’ambito di un programma per rendere le truppe più “forti, resilienti e capaci”.

L’annuncio shock del ministro della Difesa statunitense arriva mentre Donald Trump va avanti anche contro tutte le iniziative di diversità, equità e inclusione, ordinando di rimuovere una mostra sulla schiavitù a Philadelphia “per ripristinare la verità della storia americana”.

L’esibizione rendeva omaggio alle nove persone che il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, portò con sé quando si trasferì nella città della Pennsylvania, alla fine del XVIII secolo. “Ha cancellato la storia della nostra citta”, ha denunciato la sindaca della città attaccando il presidente.

L’iniziativa del Pentagono è l’ultima in ordine temporale della campagna di Hegseth per rimodellare le forze armate attorno a un’ “etica guerriera”, valorizzando al contempo la mascolinità tradizionale.

Preoccupato da anni – come ammise nel suo libro ‘The War and Warriors’ – dal rischio di forze armate “effemminate e inclini a chiedere scusa”, il capo del Pentagono da mesi porta avanti iniziative per rivoluzionare l’esercito e per liberarlo da quelle che ha definito “femminucce”.

Finora ha bloccato la promozione di alcune donne ufficiali, ha rimosso la prima donna alla guida della Marina e ha ordinato una revisione sull’efficacia della donna in ruoli di combattimento. Il nuovo esame introdotto è l’ennesimo passo in avanti per creare quel “Dipartimento di Guerra High-T”, ad alto testosterone, che sogna da anni.

“Dobbiamo cercare continuamente nuove strade per ottimizzare le capacità naturali, tutelare la longevità e garantire le basi biologiche necessarie per sostenere il combattimento”, ha spiegato in un video postato su X.

Virilità e testosterone fissazione della destra

“Il nostro vantaggio tattico sarà sempre nel singolo combattenete. E abbiamo il compito di mantenere questo vantaggio”, ha aggiunto. L’esame e le cure, riporta il New York Times, sono disponibili anche per le soldatesse, seppure non esiste alcun trattamento a base dell’ormone approvato della autorità americane per le donne.

Virilità e testosterone sono divenuti una fissazione per la destra americana con varie personalità che ne parlano regolarmente nei loro spazi social: dal podcaster Joe Rogan all’ex volto di Fox Tucker Carlson.

“Avete visto gli studi che legano i livelli di testosterone negli uomini giovani con la politica conservatrice – aveva detto il vicepresidente JD Vance nel 2024 – E’ per questo che i democratici ci vogliono tutti in un cattivo stato di salute e sovrappeso, forse così saremmo più liberal”.