Filippo Turetta, si apre il processo. Il legale: “Gli ho suggerito di non venire in aula” LA DIRETTA

Si apre a Venezia in corte d’Assise il processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò (Venezia). Come annunciato dai suoi difensori, l”imputato è assente in aula, così come i suoi genitori. Presente invece il papà di Giulia, Gino Cecchetin, che non ha voluto parlare con i giornalisti, “è prematuro” ha detto soltanto. A presiedere la Corte il giudice Stefano Manduzio. Nel dibattimento è previsto un solo testimone per la difesa, l’anatomopatologa Monica Cucci, che prese parte all’autopsia della vittima, mentre sono una trentina, tra parenti, amici e investigatori, quelli dell’accusa sostenuta dal Pm Andrea Petroni.

“Ho suggerito io a Filippo di non presentarsi in udienza”. Lo ha detto l’avvocato difensore di Turetta, l’avvocato Giovanni Caruso. “Non è una mancanza di riguardo nei confronti della Corte o dei congiunti” ha aggiunto il legale. La nonna di Giulia, Carla Gatto, ha detto invece che avrebbe voluto “che Filippo fosse in aula”.

“Il processo è sulle responsabilità personali. E’ un processo non al femminicidio, ma solo a Filippo Turetta”. Lo ha detto il procuratore di Venezia Bruno Cherchi. “Non è uno studio sociologico – ha aggiunto il magistrato – ma un accertamento delle responsabilità”. “Il processo – ha concluso Cherchi – si deve svolgere nelle aule di Tribunale, nel rispetto anche dell’imputato”.

Filippo Turetta potrebbe non presentarsi mai in aula nel processo a Venezia, non solo oggi, ma anche nelle future udienze. Lo ha detto il suo difensore, l’avvocato Giovanni Caruso, rispondendo ai cronisti: ‘vedremo mai Filippo Turetta in aula ?’ gli è stato chiesto: “è possibile” è stata la risposta del legale. Oggi vi saranno gli adempimenti organizzativi: ” ci sarà, non ho dubbi, la costituzione delle parti civili. Non posso anticipare nulla di qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso dalla Corte. Sapete qual è stato il mio tono nel corso di questo anno, immaginatevi se mi metto ad anticipare qualcosa adesso”.