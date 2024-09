Fine settimana drammatico per i cercatori di funghi, tre morti tra Abruzzo ed Emilia

Il fine settimana appena trascorso è stato tragico per i cercatori di funghi in Italia, con incidenti fatali che hanno colpito diverse regioni del paese. L’ondata di piogge e il cambio climatico hanno attirato numerosi appassionati nei boschi, ma le condizioni umide e scivolose hanno rivelato insidie fatali.

Tragedie in Abruzzo

In Abruzzo, sono stati registrati due incidenti mortali. Il primo ha coinvolto Giuseppe Di Luca, un 82enne di Corropoli (Teramo), che è caduto per oltre 20 metri mentre cercava funghi nella zona del Ceppo, una località rinomata sui Monti della Laga. Purtroppo, l’anziano non è sopravvissuto ai traumi riportati dalla caduta.

Poco dopo, un altro cercatore di funghi, l’85enne Aldino Ruggieri di Tortoreto (Teramo), ha avuto un tragico incidente. Mentre cercava funghi a Valle Castellana, è scivolato e precipitato in un dirupo, morendo successivamente a causa delle ferite. Entrambi gli incidenti sono avvenuti davanti ad altri cercatori, che hanno dato immediatamente l’allerta, ma i soccorsi non sono riusciti a salvare le vittime. Le salme sono state restituite alle famiglie dopo le operazioni di recupero.

Incidente mortale nel Piacentino

Un altro tragico evento si è verificato nel Piacentino, dove una donna di 69 anni, residente in Portogallo ma originaria di Zavattarello (Provincia di Pavia), è stata trovata morta dopo ore di ricerche. La donna, che si era persa nei boschi della frazione di Toveraia mentre cercava funghi, era scomparsa da un gruppo di cercatori. Le ricerche sono state complicate dalle condizioni meteorologiche e dal terreno difficile. Le squadre del Soccorso Alpino e altre forze dell’ordine hanno utilizzato droni per individuare il segnale del telefono cellulare della donna. Purtroppo, il corpo è stato trovato solo la mattina successiva.

Salvataggi e incidenti nel Molise

Fortunatamente, non tutte le storie sono state tragiche. Un cercatore di funghi di 52 anni, originario della provincia di Caserta, ha avuto una fortuna migliore. L’uomo era rimasto bloccato in una zona impervia vicino alle gole del fiume San Nicola, nel Comune di Guardiaregia in Molise. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco e ai servizi regionali Molise e Campania, hanno lavorato tutta la notte per raggiungere l’infortunato. Dopo avergli fornito le prime cure, sono riusciti a riportarlo in sicurezza sul sentiero superiore.