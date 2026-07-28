Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Giappone sud-occidentale, nella prefettura di Kumamoto. Il sisma è stato registrato alle 16:27 ora locale, corrispondenti alle 9:27 in Italia, con un ipocentro individuato a circa 10 chilometri di profondità. La Japan Meteorological Agency (JMA) ha immediatamente diffuso un allarme tsunami e classificato l’intensità del terremoto al livello massimo della scala nipponica, pari a 7. Le autorità locali hanno avviato le procedure di monitoraggio per valutare eventuali danni a persone e infrastrutture dopo la potente scossa.