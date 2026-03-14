Tragedia nelle campagne tra Vinci e Vitolini, nel Fiorentino, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere finito con la moto da cross in un canale mentre stava praticando motocross. Il corpo è stato recuperato soltanto dopo circa quattro ore di ricerche da parte delle squadre di soccorso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona rurale di Vitolini, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. Subito dopo l’allarme si è attivata una complessa operazione di ricerca che ha coinvolto i vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo sommozzatori e con il carro Saf, dotato di personale specializzato nel soccorso fluviale. Per supportare le operazioni dall’alto è stato inoltre allertato anche l’elicottero Drago.

Secondo una prima ricostruzione, il corpo dell’uomo sarebbe stato trascinato dalla corrente lungo un tubo che collega il canale al rio di Sant’Ansano. I soccorritori lo hanno infine individuato nel punto in cui il corso d’acqua sfocia nel fiume Arno.

Sull’accaduto sono ora in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.