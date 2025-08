A Gallipoli, in provincia di Lecce, un episodio curioso si è trasformato in un vero e proprio caso giudiziario. Un uomo di 56 anni ha deciso di portare in tribunale Google dopo essere stato ritratto dalle fotocamere di Street View in un momento particolarmente imbarazzante: mentre faceva la doccia nel cortile di casa. L’uomo, secondo quanto riportato, sarebbe apparso “in abiti succinti” e ben riconoscibile, nonostante una leggera sfocatura applicata successivamente alle immagini. Le fotografie, visibili per lungo tempo online, hanno generato per lui non solo disagio, ma anche episodi di scherno da parte di conoscenti e vicini. Questo lo ha spinto a chiedere un risarcimento iniziale di 80.000 euro, poi ridotto a 38.000, per danni morali e lesione dell’immagine personale.

Le mosse legali dell’uomo

Prima di procedere legalmente, il 56enne avrebbe tentato più strade. Ha inviato varie segnalazioni sia a Google Italia che a Google USA, chiedendo la rimozione delle immagini. Successivamente si è rivolto anche al Garante della Privacy. Tuttavia, a suo dire, le richieste non sono state ascoltate: le immagini sarebbero state solo lievemente modificate, ma non eliminate del tutto. Il suo volto, ha precisato, sarebbe rimasto perfettamente visibile e riconoscibile. Un elemento chiave nella sua difesa è una perizia tecnica che afferma come la fotografia sarebbe stata scattata da una strada privata, quindi non soggetta al libero monitoraggio da parte di servizi come Google Street View.

La risposta di Google

La prossima udienza del caso è fissata per il 2 ottobre. Nel frattempo, i legali di Google hanno respinto ogni accusa. Hanno affermato che le immagini contestate non risultano più presenti sulla piattaforma e che Google Italy non ha alcuna responsabilità, essendo esclusivamente coinvolta nella gestione pubblicitaria. Inoltre, secondo la loro versione, l’uomo sarebbe stato ripreso da una strada pubblica mentre indossava un costume da bagno, con tratti somatici poco distinguibili, tanto da renderne impossibile l’identificazione. Gli avvocati contestano l’idea che in una località balneare come Gallipoli, nel pieno dell’estate, un uomo in costume possa suscitare derisione.