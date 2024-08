Finiscono con la moto contro un ulivo e poi contro un palo: Carlo e Giorgia muoiono a 18 e 19 anni

Incidente in moto a Lanciano in provincia di Chieti. Il bilancio è tragico: Carlo e Giorgia sono morti a 18 e 19 anni. I due giovani, appena diplomati al liceo, sono morti sul colpo dopo un terribile schianto in moto prima contro un ulivo e poi contro un palo di cemento armato ai margini della strada parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia.

Carlo e Giorgia muoiono a 18 e 19 anni

Carlo Rizzi aveva 18 anni ed era alla guida della moto Honda. Giorgia Apollonio aveva 19 anni ed era la passeggera. Entrambi indossavano i caschi che si sono sganciati per l’impatto. Vano l’immediato arrivo dei sanitari. Nella prima ricostruzione dei carabinieri di Ortona non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, si sospetta quale causa l’alta velocità. Coordina l’indagine il pm Miriana Greco.