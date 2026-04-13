Due morti per il forte vento in Puglia in poche ore. Una ragazzina di 12 anni è morta travolta da un albero a Bisceglie. A Taranto, a rimetterci la vita dopo essere stato travolto da un palo della luce, è stato un operaio di 38 anni.

Roberto Di Ponzio era dipendente della ditta Tec gen srl: è morto la mattina di oggi, lunedì 13 aprile, dopo essere stato colpito da un palo della luce caduto probabilmente a causa del forte vento. Il decesso è avvenuto mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. L’operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.

A Bisceglie invece, una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, Alicia Amoruso, è morta per politrauma da schiacciamento.

Soccorsa dal personale del 118, è arrivata all’ospedale della cittadina del nord Barese già senza vita. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l’albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso.