La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, sezione giurisdizionale, ha condannato un’ex dipendente del policlinico Sant’Orsola di Bologna a risarcire l’azienda ospedaliera universitaria con una somma complessiva di 129.370 euro. La decisione, che accoglie integralmente la richiesta avanzata dalla Procura regionale, giunge a distanza di oltre dieci anni dalle prime indagini e segue una precedente condanna in sede penale. L’ex dipendente, secondo quanto accertato, aveva lavorato solo pochi giorni nell’arco di nove anni, riuscendo però a percepire stipendi e benefici grazie a due false gravidanze e a una lunga serie di certificati di malattia risultati infondati.

I danni economici e d’immagine per l’ospedale

I giudici, con presidente e relatore Vittorio Raeli, hanno quantificato il danno patrimoniale in 69.370 euro, cifra corrispondente alle somme percepite sulla base di 56 certificati medici che attestavano malattie mai esistite. A questo importo si aggiunge un risarcimento di 60.000 euro per danno d’immagine, stabilito in quanto la vicenda ha gravemente compromesso la reputazione dell’azienda ospedaliera. La truffa, protrattasi per anni, non ha soltanto avuto conseguenze economiche, ma ha minato la fiducia dei cittadini nei confronti di un’istituzione sanitaria considerata un punto di riferimento a livello regionale e nazionale.

Le condanne precedenti e i risarcimenti mancati

Non è la prima volta che la donna si trova a dover affrontare conseguenze giudiziarie per le sue azioni. In passato era già stata condannata a risarcire l’azienda ospedaliera con circa 67.000 euro per false attestazioni di gravidanze, mai realmente avvenute. Inoltre, in sede penale, era stata riconosciuta colpevole di truffa e falso ideologico: tre anni di reclusione nel primo procedimento e un anno e otto mesi nel secondo, con sentenza definitiva nel 2012. A favore dell’ospedale erano state disposte due provvisionali immediatamente esecutive, rispettivamente di 30.000 e 20.000 euro, che però non hanno mai avuto seguito.