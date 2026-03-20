A Vipiteno, in provincia di Bolzano, un uomo di 66 anni, originario della Romania, si fingeva mendicante chiedendo l’elemosina all’esterno del supermercato Eurospar, in via Linder. I dipendenti dell’attività commerciale lo avevano già denunciato in passato parlando di una situazione di disagio provocata dal 66enne sia all’interno che all’esterno del supermercato. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri per perquisire il finto mendicante. L’operazione, però, non è andata come previsto.

Oltre 4mila euro in tasca

All’arrivo dei militari dell’Arma, il 66enne ha simulato un malore fulminante, una recita che ha indotto i carabinieri ad allertare il personale sanitario della Croce Bianca. Alla fine, l’uomo è riuscito perfino a farsi trasportare in ospedale, dove i militari lo hanno finalmente perquisito. Tra i suoi vestiti sono stati trovati oltre 4mila euro ben occultati e suddivisi tra banconote e monete. Nella tasca, i carabinieri hanno trovato anche un coltello. Il finto mendicante è stato infine denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, esercizio molesto dell’accattonaggio e riciclaggio.