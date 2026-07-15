In Florida, un giovane messicano è morto dopo aver tentato di sfuggire ai controlli degli agenti dell’Ice, l’agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull’immigrazione statunitense. Secondo quanto riferito dalla polizia di St. Augustine, quattro persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti. Uno di loro, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale molto trafficata, dove è stato travolto da un autoarticolato che procedeva a grande velocità. Il conducente è subito sceso dal mezzo e ha provato a prestare soccorso al 28enne, per il quale però non c’è stato più nulla da fare.

Quello del 28enne è il terzo decesso in una settimana che coinvolge incontri con personale dell’Ice, dopo che in Texas e nel Maine altri due immigrati erano stati uccisi da agenti che hanno aperto il fuoco. Si tratta invece del decimo decesso da quando il presidente Usa, Donald Trump, ha lanciato la sua campagna di espulsioni di massa lo scorso anno.