Avrebbe abusato per più di 10 anni della sua ex partner, dopo averle somministrato sostanze varie fra il 2014 e il 2025. Il tutto con l’aiuto di un complice e approfittando della vittima mentre lei era alterata o dormiva. L’imputato è un cittadino britannico del quale non è stato reso pubblico il nome, per tutelare l’identità della donna, riconosciuto colpevole d’aver abusato per più di 10 anni della sua ex partner. In totale gli episodi ammessi dinanzi a un tribunale di Nothampton, in Inghilterra, sono stati 32 e varranno all’imputato una pesante pena detentiva, che sarà determinata da un giudice il 18 settembre.

La vicenda di queste violenze sessuali domestiche ricorda il caso simbolo di Gisèle Pelicot, vittima francese di un marito stupratore capace di denunciare e far finire in prigione il proprio persecutore in un processo divenuto esemplare per il mondo. Gli abusi riportano alla mente anche altri casi analoghi emersi di recente anche nel Regno Unito, come ad esempio quella di un uomo accusato pure d’aver drogato e violentato (o fatto violentare da altri uomini) sua moglie per anni a Stockport, vicino a Liverpool, che comparirà alla sbarra a settembre con ben 12 presunti complici. Proprio ieri è stato intanto condannato all’ergastolo davanti alla Nottingham Crown Court, in Inghilterra centrale, un ulteriore cittadino britannico, il 56enne Michael Thompson, accusato di avere stuprato e ucciso nell’agosto scorso la moglie separata Kimberley, di 43 anni, cercando poi di simularne il suicidio.