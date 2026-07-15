Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato morto la mattina del 14 luglio in un appartamento di via Gramsci, nel centro storico genovese. A dare l’allarme i suoi coinquilini che si sono accorti che non si alzava dal letto. Il 24enne era uno studente in Erasmus e la sera prima del decesso aveva partecipato a un festa. Si era poi coricato a letto vestito. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce verde genovese e i carabinieri della stazione della Maddalena. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello studente. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero Paola Crispo, per chiarire con esattezza le cause della morte.