Flotilla, la navigazione prosegue: solo 13 imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana, mentre altre 30 sono passate nelle maglie del blocco navale, continuando imperterrite verso Gaza. “La Flottiglia ha dichiarato che la maggior parte delle sue imbarcazioni stava proseguendo il viaggio nelle prime ore di giovedì mattina, avvicinandosi alla costa della Striscia di Gaza nonostante le interruzioni”, scrive l’edizione inglese di Al Arabiya.

“30 imbarcazioni stanno ancora navigando a pieno ritmo verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana di occupazione”, ha scritto la flottiglia su X alle 3:20 ora locale (00:20 GMT). Il portavoce della flottiglia, Saif Abukeshek, ha dichiarato che le forze israeliane hanno intercettato 13 imbarcazioni con a bordo circa 200 persone in totale, tra cui molte provenienti da Spagna e Italia. Ma, ha affermato in un video pubblicato su Instagram, “la nostra missione continua”.

“Sono determinati. Sono motivati e stanno facendo tutto il possibile per rompere l’assedio entro stamattina presto”, ha detto riferendosi alle imbarcazioni rimanenti. La Global Sumud Flotilla, composta da circa 45 imbarcazioni a bordo 500 politici, avvocati e attivisti, tra cui l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, aveva lasciato la Spagna il mese scorso con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano sui territori palestinesi, dove, secondo le Nazioni Unite, si è diffusa la carestia. La flottiglia sperava di arrivare a Gaza giovedì mattina se non fosse stata intercettata.

Flotilla intercettata nella notte

La Marina israeliana ha intercettato la flottiglia mercoledì, dopo averla diffidata dall’entrare in acque che, a suo dire, rientrano nel suo blocco, e la nave di Thunberg è tra quelle a cui è stato impedito di proseguire.”Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono state fermate in sicurezza e i loro passeggeri vengono trasferiti in un porto israeliano”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano su X. “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.

Le intercettazioni sono avvenute intorno alle 20:30 di mercoledì, ha dichiarato la flottiglia, definendo l’operazione “illegale” poiché si trattava di acque internazionali. “Oltre alle intercettazioni confermate, sono andate perse le trasmissioni in diretta e le comunicazioni con diverse altre imbarcazioni”, si legge nella dichiarazione. Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato su X che “diverse imbarcazioni della… flottiglia sono state fermate in sicurezza e i loro passeggeri vengono trasferiti in un porto israeliano”. Ha pubblicato un filmato della ventiduenne Thunberg che recupera i suoi effetti personali, aggiungendo: “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”. Hamas ha condannato l’intercettazione della flottiglia “in acque internazionali” come “crimine di pirateria e terrorismo marittimo”.

Spagna e Italia, che hanno entrambe inviato scorte navali, avevano esortato le navi a fermarsi prima di entrare nella zona di esclusione dichiarata da Israele al largo di Gaza, affermando che le loro fregate non avrebbero superato tale limite. Dopo una sosta di 10 giorni in Tunisia, dove gli organizzatori hanno segnalato due attacchi con droni, la flottiglia ha ripreso il suo viaggio il 15 settembre. Una delle sue navi principali, l’Alma, è stata “aggressivamente circondata da una nave da guerra israeliana”, ha dichiarato il gruppo, prima che un’altra nave, la Sirius, fosse sottoposta a “manovre di molestia simili”. Il giornale israeliano Haaretz conferma: “Le forze israeliane hanno fermato 19 imbarcazioni che trasportavano attivisti stranieri e aiuti diretti a Gaza, ma circa 30 imbarcazioni continuano a navigare verso l’enclave palestinese”.

Un video del Ministero degli Esteri israeliano, verificato da Reuters, mostrava la più importante delle passeggere della flottiglia, l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, seduta su un ponte circondata da soldati. Il Ministero ha poi affermato che gli attivisti erano in viaggio verso il territorio israeliano in vista di una procedura di espulsione. “I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando in sicurezza e pacificamente verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa”, si legge in una dichiarazione del Ministero su X. “I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. “Diverse imbarcazioni… sono state intercettate illegalmente e abbordate dalle forze di occupazione israeliane in acque internazionali”, hanno dichiarato gli organizzatori in una nota.

Interventi da Roma, Madrid e Ankara

Ankara ha affermato che sono state avviate le procedure affinché Israele rilasci i turchi e le altre persone a bordo, mentre la Spagna ha invitato Israele a proteggere la sicurezza e i diritti degli attivisti. I resoconti di stasera sono molto preoccupanti. “Si tratta di una missione pacifica per far luce su una terribile catastrofe umanitaria”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri irlandese Simon Harris su X.

Le imbarcazioni si trovavano a circa 70 miglia nautiche da Gaza quando sono state intercettate, all’interno di una zona che Israele sta monitorando per impedire l’avvicinamento di qualsiasi imbarcazione. Gli organizzatori hanno affermato che le loro comunicazioni erano state interrotte, incluso l’uso di una ripresa in diretta da alcune delle imbarcazioni.

La marina israeliana aveva precedentemente avvertito la flottiglia che si stava avvicinando a una zona di combattimento attiva e che stava violando un blocco navale legale, e aveva chiesto loro di cambiare rotta. Si era offerta di trasferire pacificamente qualsiasi aiuto a Gaza attraverso canali sicuri.

Questa era la seconda volta che la flottiglia veniva avvicinata mercoledì. Prima dell’alba, gli organizzatori della missione hanno affermato che due “navi da guerra” israeliane avevano circondato due delle imbarcazioni della flottiglia e ne avevano interrotte le comunicazioni? La scorsa settimana la flottiglia è stata attaccata da droni, che hanno sganciato granate stordenti e polvere tossica sulle imbarcazioni, causando danni ma nessun ferito.

Israele non ha commentato l’attacco, ma ha affermato che userà qualsiasi mezzo per impedire alle imbarcazioni di raggiungere Gaza, sostenendo che il suo blocco navale è legale in quanto combatte i militanti di Hamas nell’enclave costiera. Italia e Spagna hanno schierato navi militari per fornire assistenza in caso di necessità umanitarie o di soccorso, ma hanno smesso di seguire la flottiglia una volta che si è avvicinata a 150 miglia nautiche (278 chilometri) da Gaza per motivi di sicurezza. Anche i droni turchi hanno seguito le imbarcazioni.

Mercoledì Italia e Grecia hanno chiesto congiuntamente a Israele di non ferire gli attivisti a bordo e hanno chiesto alla flottiglia di consegnare i suoi aiuti alla Chiesa cattolica per la consegna indiretta a Gaza, una richiesta che la flottiglia ha precedentemente respinto. I funzionari israeliani hanno ripetutamente denunciato la missione come una trovata. “Questo rifiuto sistematico [di consegnare gli aiuti] dimostra che l’obiettivo non è umanitario, ma provocatorio”, ha affermato Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un post su X.