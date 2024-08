A Forio giovedì scorso era stata inaugurata la nuova spiaggia libera, con attrezzature e servizi dedicati alle persone a mobilità ridotta e nemmeno 24 ore dopo è stata vandalizzata. I vandali si erano dati da fare già la notte successiva all’inaugurazione, asportando i dispenser del sapone dai bagni, ed hanno poi continuato rompendo una delle passerelle per i disabili ed intasando i bagni con pezzi di plastica.

I vandali si erano dati da fare già la notte successiva all’inaugurazione

Nei giorni successivi hanno anche portato via delle sedie di plastica risparmiando, per fortuna, quelle Job indispensabili per permettere di fare il bagno anche alle persone con disabilità motorie. Il sindaco di Forio Stani Verde però non si rassegna.

“Quella che stiamo conducendo è una battaglia di civiltà e di certo non la perderemo. Il mese scorso qualcuno ha vandalizzato anche le attrezzature della spiaggia libera a Citara, che abbiamo subito riparato e se pensano di scoraggiarci sbagliano di grosso.”

Il primo cittadino del comune isolano lancia un appello. “Chiedo a tutti di denunciare subito eventuali episodi di vandalismo alle forze dell’ordine, di aiutarci a sconfiggere questo degrado che non si ferma neppure di fronte alle esigenze delle persone disabili”,