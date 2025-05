La terra ha tramato in Campania. Un terremoto di magnitudo 4.4, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, con epicentro i Campi Flegrei. La scossa, avvertita nettamente a Napoli, anche ai piani bassi, ha provocato paura nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Pochi secondi prima della scossa di magnitudo 4.4, se ne è verificata una di magnitudo 2.1.

La sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta è stata evacuata. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Nel frattempo, continua l’evacuazione dei piani superiori dell’edificio. La circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare le dovute verifiche statiche. Lo comunica l’Ente Autonomo Volturno. Anche molte scuole di Napoli e provincia hanno provveduto all’evacuazione degli studenti.