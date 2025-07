Si è arresa dopo cinque giorni di ospedale stroncata da un malore mentre era in vacanza. È accaduto a Ibiza a Francesca Ariazzi, una donna di 36 anni di Brescia. Dipendente di banca, Francesca è deceduta in seguito ad un infarto accusato mentre stava aspettando il traghetto per Formentera insieme a delle amiche. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia la donna stava rientrando verso l’Italia dopo una vacanza quando ha perso conoscenza e non si è più ripresa, anche perché i soccorsi non sono stati immediati: prima del loro intervento sono infatti passati 13 minuti interminabili, stando alla versione ufficiale sull’accaduto fornita all’agenzia Ansa dai servizi sanitari delle Baleari.

L’arrivo dei soccorsi diversi minuti dopo

Il centralino per le emergenze dell’arcipelago aveva ricevuto sabato 19 luglio un avviso di una persona “soggetta a convulsioni” nel porto di Ibiza. A quel punto, è stata inviata una prima ambulanza dotata di supporto vitale di base per soccorrere la donna. A 12 minuti dalla partenza di questa prima ambulanza, e quindi un minuto prima del suo arrivo sul posto, il centralino per le emergenze ha ricevuto una seconda chiamata, che avvertiva del fatto che la turista bresciana “non respirava”. In quel momento è stato attivato un protocollo specifico per casi di arresti cardiorespiratori, “che riduce i tempi di azione dando massima priorità” all’episodio segnalato. Questa seconda ambulanza, dotata di supporto vitale avanzato, è giunta nel punto in cui si trovava Ariazzi “quattro minuti” dopo l’ulteriore avviso, aggiungendosi alla prima ambulanza, che già si trovava sul posto. Ariazzi è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri, giovedì24 luglio.

La 36enne sarà cremata domani ad Ibiza. Le ceneri rientreranno poi in Italia dove si svolgeranno i funerali.