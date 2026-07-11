L’estate è il periodo in cui si abbassa l’attenzione e aumentano le truffe online legate a viaggi, connessioni pubbliche e acquisti last minute, sfruttando fretta e disattenzione degli utenti.

Le frodi più diffuse

Tra le frodi più diffuse c’è la “casa fantasma”: annunci rubati con foto reali e prezzi molto bassi, che spingono l’utente a versare un acconto per poi scoprire che l’alloggio non esiste o il finto locatore sparisce. Rischi ulteriori riguardano le reti wi-fi pubbliche e le app scaricate in vacanza, che possono esporre a intercettazioni o a raccolta indebita di dati personali e posizione.

L’intelligenza artificiale generativa aumenta il rischio di deepfake e truffe sempre più credibili, come video falsi, voci clonate e siti di prenotazione indistinguibili dagli originali.

Nel periodo dei saldi cresce inoltre la creazione di siti e-commerce falsi, con un aumento delle carte compromesse e dell’esposizione ai furti di dati di pagamento.

Le autorità raccomandano prudenza: verificare sempre l’affidabilità degli annunci, evitare pagamenti fuori piattaforma, utilizzare solo store ufficiali per le app e diffidare di offerte troppo vantaggiose, soprattutto nei periodi di maggiore mobilità e durante i picchi di acquisti stagionali. La consapevolezza digitale resta quindi lo strumento principale per ridurre i rischi estivi online degli utenti consapevoli.

“During the periodi di maggiore mobilità aumentano i tentativi di diffondere app contraffatte che imitano quelle ufficiali dei servizi pubblici, trasporti e parcheggi” dice all’ANSA Gabriele Faggioli, responsabile scientifico dell’osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, “con l’obiettivo di sottrarre dati personali o informazioni di pagamento. È fondamentale scaricarle esclusivamente dagli store ufficiali e, prima ancora, verificare l’identità dello sviluppatore, il numero di download e le recensioni degli utenti”.

“L’IA generativa rappresenta senza dubbio una grande opportunità per tutti noi”, continua Faggioli, “ma come accade per ogni nuova tecnologia, può essere utilizzata per scopi malevoli, ad esempio, per rendere le truffe più credibili ed efficaci. Anche in questo caso, il miglior strumento di difesa resta il senso critico. Prima di effettuare una prenotazione, è sempre consigliabile verificare l’affidabilità dell’inserzionista, assicurarsi che il sito appartenga a un operatore conosciuto, cercare recensioni indipendenti e controllare che siano presenti contatti e riferimenti verificabili”.

“Non comunicare mai i dati di pagamento o informazioni sul conto corrente a terzi in risposta a telefonate, sms, e-mail o messaggi”, dicono da Yarix, “e diffidate di prezzi troppo bassi, superiori al 30-40% per prodotti nuovi e molto richiesti”.