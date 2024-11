Il portone dell’abitazione dell’europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato incendiato la scorsa notte mentre il politico e la sua famiglia erano in casa. Non si registrano feriti. L’incendio, divampato intorno alle tre della scorsa notte dopo il lancio di una molotov contro il portone, sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indaga la polizia. Ventola è stato anche sindaco di Canosa, presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. E fino allo scorso giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.

Indaga la Procura di Trani

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto la scorsa notte a Canosa di Puglia. L’ipotesi di reato è danneggiamento a seguito di incendio. Al momento si procede contro ignoti. Le indagini sono in corso e sono affidate alla polizia che ha effettuato i rilievi. Si tratta del terzo episodio dello stesso tipo registrato in città nelle ultime settimane. Prima del politico, sono stati dati alle fiamme i portoni delle abitazioni di un direttore di banca e di un dirigente del Comune di Canosa.