Francobolli per Gorizia e Nova Gorica, le due città confinanti, italiana la prima, slovena l’altra, sono diventate insieme capitale europea della cultura.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 6 febbraio ha emesso un foglietto con due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano dedicati a Nova Gorica – Gorizia, capitale europea della cultura 2025, in emissione congiunta con la Repubblica di Slovenia.

Caratteristiche dei francobolli

Sul foglietto ci sono due vignette e ciascuna raffigura un’opera architettonica delle città rappresentate.

Per Gorizia è rappresentata una veduta aerea del Castello, una fortificazione risalente al IX secolo, costruita sul colle che domina la città;

Per Nova Gorica c’è la facciata delw Palazzo della Stazione, il più antico edificio pubblico della città che svetta su Piazza Europa, costruito nel 1906 a fini militari sulla linea di comunicazione ferroviaria Vienna-Trieste.

Le foto raffiguranti il Castello, il Palazzo della Stazione ed il fiume Isonzo sono riprodotte per gentile concessione dell’autore Fabrice Gallina e della ProTurismo FVG di Trieste.

In entrambe le vignette, in alto, a sinistra, è presente un’immagine stilizzata del mosaico pavimentale circolare di Piazza della Transalpina, sorto nel 2004 dopo la caduta del muro di Gorizia per indicare dal 1947 il confine tra l’Italia e la Slovenia.

Completano i francobolli le legende “GORIZIA”, “IL CASTELLO”, “NOVA GORICA”, “PIAZZA EUROPA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Tiratura: centomila-due foglietti, per un totale di duecentomila-quattro esemplari di francobolli.

Bozzettista: Matias Hermo.

Indicazione tariffaria: B zona 1.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in rotocalcografia; colori: sei; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 40 x 28 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio e il logo GO! 2025

Delimitato, in alto, da una banda verde, il foglietto racchiude, al centro, due francobolli in evidenza su una veduta del fiume Isonzo. In basso, a sinistra, è riprodotto il logo GO! 2025 Nova Gorica Gorizia realizzato per promuovere la proclamazione delle due città Capitale europea della cultura 2025.

Completano il foglietto le legende “CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA”, “EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE”, “NOVA GORICA”, “GORIZIA” e “2025”.

In basso, a sinistra, è riprodotto il logo MIMIT monocromatico e, a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli.

Formato del foglietto: 130 × 85 mm.

Dove trovare annullo e prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Gorizia Verdi.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it.