I familiari di Frank Caprio, tramite un post su Instagram, hanno annunciato la scomparsa del giudice, star della tv americana e dei social: “Il giudice Frank Caprio è mancato serenamente all’età di 88 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas. Amato per la sua compassione, umiltà e incrollabile fede nella bontà delle persone, il giudice Caprio ha toccato la vita di milioni di persone attraverso il suo lavoro in tribunale e non solo. Il suo calore, il suo umorismo e la sua gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sarà ricordato non solo come un giudice stimato, ma anche come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico devoto. La sua eredità vive negli innumerevoli atti di gentilezza che ha ispirato. In suo onore, che ognuno di noi si impegni a portare un po’ più di compassione nel mondo, proprio come faceva lui ogni giorno”.

Il giudice buono della tv Usa

Frank Caprio è stato giudice capo del tribunale municipale della città di Providence, nello Stato del Rhode Island. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di direttore del Consiglio dei governatori del Rhode Island. Il pubblico americano, però, lo ha iniziato a conoscere e ad apprezzare quando i processi da lui presieduti sono stati trasmessi dal programma televisivo Caught in Providence. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani. I video dei suoi processi, inoltre, sono apparsi su YouTube e sui social, diventando virali con milioni di visualizzazioni.

Il 19 agosto, a poche ore di distanza dalla sua morte, Caprio, tramite un video pubblicato sui social dal letto dell’ospedale, aveva annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle sue condizioni di salute: “Lo scorso anno vi ho chiesto di pregare per me ed è ovvio che lo abbiate fatto perché ho attraversato un periodo molto difficile. Purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto e sono tornato in ospedale. Oggi torno da voi a chiedervi di ricordarmi nelle vostre preghiere. Vi chiedo di nuovo, se potete, di pregare per me. Credo nel potere della preghiera. Penso che l’Onnipotente ci protegga dall’alto, perciò ricordatevi di me per favore”.