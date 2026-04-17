Sul web nei giorni scorsi è apparso un video che mostra un uomo, non ancora identificato, in cima alla Sfera di Las Vegas, in Nevada. Si tratta di un’arena per spettacoli ed eventi, inaugurata nel 2023, famosa per essere la struttura sferica più grande del mondo con un’altezza di 110 metri. Il video mostra l’uomo raggiunto in cima da un elicottero, tra lo stupore e l’incredulità dei passanti: “Non avevo idea di cosa stesse succedendo. Come ha fatto? Non c’è un’impalcatura. Nessun accesso normale. Solo un’enorme cupola…”, ha dichiarato l’autore del video. ​Non è ancora chiaro il motivo del gesto.