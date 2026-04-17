“Trump è un pericolo per il Pianeta e i suoi attacchi all’Italia vanno respinti con determinazione”. Lo afferma Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, rispondendo alle domande dei cronisti. “Alla premier Meloni dico una cosa molto chiara: riveda gli accordi economici con Trump, perché aver deciso di acquistare armi e gas è un salasso per la nostra economia e per i risparmi degli italiani”.

Trump: “Non ci saremo per l’Italia”

“L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”. Lo ha affermato Donald Trump sul social Truth, allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo: “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”.

Renzi, il ritorno di Meloni tra gli europeisti frutto del fallimento del Governo

“Donald Trump ha rotto con Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è tornata di corsa tra gli europeisti, club nel quale non voleva stare fino a un mese fa. Non è una brutta notizia, anzi. Ma io penso che questo sia il frutto del fallimento del Governo Meloni, non un gesto di coraggio della Premier”. Lo scrive il presidente di Iv, Matteo Renzi, nella sua e-News. “Per questo non mi sono unito al coro dei laudatores della maggioranza e al coro dei solidali da sinistra. L’ho detto chiaro: io non do solidarietà a Giorgia Meloni. Difendere l’istituzione è un dovere per tutti ma non è che allora non si può criticare il capo del Governo. Lo Stato sono io, lo diceva il Re Sole, non la premier Sòla”.