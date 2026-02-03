Diciotto persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono state soccorse per un’intossicazione da monossido di carbonio provocata da una fuga all’interno di un ristorante di Cantello, in provincia di Varese. L’allarme è scattato attorno all’una di notte, quando alcuni clienti, rientrati a casa dopo aver cenato nel locale di via Roma, hanno iniziato ad accusare mal di testa, nausea e un generale senso di malessere. Resisi conto che i sintomi erano comuni, hanno contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l’origine della perdita in un malfunzionamento della caldaia del ristorante. Per precauzione, i controlli sono stati estesi anche agli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina che ospita il locale, dove sono state riscontrate tracce di monossido nell’aria. In totale, 18 persone — tra clienti, dipendenti del ristorante e residenti — hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Nessuno, fortunatamente, versa in gravi condizioni. L’area è stata messa in sicurezza e l’impianto sequestrato per ulteriori verifiche.