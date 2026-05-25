Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno effettuato una simulazione di un’evacuazione dall’ambasciata a Caracas, riaperta solo da pochi mesi dopo la cattura a gennaio dell’ex presidente Nicolás Maduro e la successiva ripresa delle relazioni con il governo ad interim di Delcy Rodríguez. La simulazione è stata autorizzata dal governo venezuelano. L’ambasciata Usa ha poi riferito in un post: “In questo momento si sta svolgendo un esercizio di risposta militare statunitense presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. Garantire la capacità di risposta rapida dell’esercito è un componente chiave della preparazione della missione, sia qui in Venezuela che in tutto il mondo. Continuiamo ad avanzare nel piano in tre fasi del presidente Trump”.

Il post è stato accompagnato da un video che mostra un velivolo Osprey V22 che atterra in uno spiazzo ristretto circondato da alberi di fronte alla sede diplomatica Usa. La presenza di aerei ed elicotteri militari Usa nei cieli della capitale venezuelana ricorda l’operazione militare condotta la notte del 3 gennaio per catturare e deportare Maduro a New York.