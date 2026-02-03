Dodici bambini e quattro adulti sono rimasti intossicati in un asilo nido di Milano, in viale Certosa, a causa di una fuga di monossido di carbonio all’interno della struttura. Tra gli adulti coinvolti ci sono due insegnanti e due genitori. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno predisposto un’area di triage per valutare le condizioni di piccoli e grandi. I sanitari stanno monitorando i sintomi e non escludono il trasferimento in ospedale di alcuni dei presenti.

Nell’edificio sono al lavoro i Vigili del fuoco insieme agli specialisti del Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, impegnati a individuare l’origine della perdita e a mettere in sicurezza gli ambienti. I locali dell’asilo restano sotto controllo mentre proseguono le verifiche tecniche.