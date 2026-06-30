Una donna ha dato alla luce il suo bambino tra le macerie a La Guaira, una delle zone più devastate dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il piccolo è nato dopo il salvataggio della madre, assistita in emergenza da una dottoressa volontaria, María Fernanda Teran, e da alcune persone presenti sul posto. La scena è stata ripresa ed è finita sui social, poi rilanciata da Antena 3. Un filmato che ha commosso il mondo e che allo stesso tempo ha rappresentato una speranza nella tragedia.

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