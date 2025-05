Ennesimo episodio di scorrettezza ai danni di un ristoratore a Bari. Questa volta a finire nel mirino dei cosiddetti “clienti furbetti” è stata L’Osteria di Mario, in via Toma. Un’intera famiglia, bambini inclusi, ha pranzato con abbondanza – entrecôte, cotolette, cinque menu fissi, vino e acqua – accumulando un conto di 213 euro. Poi, approfittando della confusione generata da un’altra tavolata in uscita, se ne sono andati senza saldare.

Tommy Tedone, titolare del locale, ha denunciato pubblicamente il gesto, condividendo lo scontrino e lanciando un duro sfogo: “Non mi importa dei soldi, ma siete uomini, che uomini siete? Cosa state insegnando ai vostri figli?”. Il tutto, sottolinea, davanti a clienti educati come un gruppo di studenti liceali romani, a contrasto con il comportamento della “banda”.

Il pentimento e il conto saldato

A distanza di 24 ore, i protagonisti della fuga si sono ripresentati al ristorante con la coda tra le gambe per pagare quanto dovuto. Il gesto ha sollevato un misto di sollievo e amarezza. Nei commenti al post, alcuni utenti segnalano che non è la prima volta che questa famiglia si rende protagonista di episodi simili, sollevando il dubbio su un comportamento ormai sistematico.