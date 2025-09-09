Lo scorso weekend era andato a caccia di funghi in un bosco nei dintorni di Grumes (Trento). Ad accompagnarlo e guidarlo nella ricerca anche i suoi due cani. A un certo punto l’uomo, 66 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Fortunatamente il fungaiolo è riuscito a chiamare i soccorsi, facendo sopraggiungere in zona il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, insieme ai vigili del fuoco volontari e alla Stella Bianca.

A portare i soccorritori sul lungo esatto in cui l’infortunato si trovava sono stati i suoi amici a quattro zampe. Come si legge su Il Dolomiti, inizialmente le condizioni del fungaiolo non apparivano preoccupanti, poi si sono progressivamente deteriorate, tanto da far richiedere l’arrivo dell’elisoccorso. Il 66enne è stato quindi poi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.