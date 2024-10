Furti d’auto in aumento, ecco quali sono i modelli più rubati e qualche consiglio su come evitarli

L’analisi sui furti d’auto in Italia mette in luce un aumento del 7% rispetto all’anno precedente, con un totale di 131.679 furti registrati. I dati, contenuti nel “Dossier sui Furti di veicoli 2024” di LoJack Italia, rivelano che le regioni più colpite sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Tra i modelli più rubati spiccano le Fiat: Panda, 500 e Punto, quest’ultima non più in produzione dal 2018.

Consigli per difendersi dai furti

Ecco alcuni suggerimenti pratici forniti dagli esperti di Parclick.it su come proteggere la propria auto:

1. Controllare le portiere e i finestrini

Assicurarsi sempre che portiere e finestrini siano chiusi è fondamentale. Le moderne chiavi elettroniche possono ingannare: un ladro potrebbe usare un inibitore per bloccare la comunicazione tra il veicolo e il telecomando, lasciando l’auto accessibile.

2. Usare dispositivi di sicurezza tradizionali

Antifurti “vecchia scuola” come barre bloccasterzo e bloccapedali possono fungere da deterrente efficace, rendendo l’auto meno appetibile per i ladri.

3. Non lasciare oggetti di valore in vista

È importante evitare di lasciare in auto oggetti di valore come telefoni, borse o computer. Questo non solo può portare al furto dell’auto stessa, ma anche alla rottura di finestrini.

4. Scegliere attentamente il parcheggio

Optare per parcheggi ben illuminati e frequentati da pedoni e veicoli è essenziale. Parcheggiare in luoghi visibili riduce il rischio di furto.

5. Variare la posizione di sosta

Non lasciare l’auto nello stesso posto per troppo tempo, poiché ciò potrebbe attirare l’attenzione dei ladri, che potrebbero pensare che il proprietario sia in viaggio.

6. Utilizzare il GPS

Memorizzare la posizione dell’auto e utilizzare un rilevatore GPS nascosto può aiutare a localizzarla in caso di furto. Mentre per le auto di lusso i ladri usano tecnologie avanzate per mascherare il segnale, i modelli più comuni sono meno soggetti a queste tecniche.

7. Preferire parcheggi custoditi

Quando possibile, scegliere parcheggi custoditi. La presenza di telecamere di sicurezza e personale di guardia offre un livello di sicurezza maggiore e una tranquillità aggiuntiva.

Quali sono i modelli più rubati?

Tra le vetture, la top five dei modelli più attenzionati vede classificarsi, nell’ordine, la FIAT Panda, la FIAT 500, la Citroen C3, la Lancia Ypsilon e la Smart FORTWO. Per i SUV il primato è detenuto dal Toyota RAV4, seguito dal Toyota C-HR, dalla FIAT 500X, dalla Jeep Renegade e dalla Peugeot 3008.

In questo ambito si consolida il trend dei crimini messi a segno anche grazie al supporto di strumenti hi-tech, in primis attraverso la clonazione della chiave, che consente di portare via il veicolo in pochi secondi senza lasciare alcun segno di effrazione.