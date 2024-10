Furti in casa, quali sono le città messe peggio in Italia? C on 13.463 furti in casa anche nel 2023, Roma è in testa alla classifica stilata dall’Osservatorio sulla sicurezza della casa, elaborato dal Censis e Verisure. Rispetto al 2022, i numeri sono in aumento del 16%: in quell’anno infatti, i furti erano stati 11.200. Su base nazionale, Roma ha il 9,1% dei furti totali che sono stati 147.660 con un incremento del 0,4 punti rispetto al 2022.

Roma è seguita da Milano e Torino con rispettivamente 9.552 (6,5% del totale) e 5.795 furti (3,9% del totale).

Furti negli appartamenti il reato più temuto dagli italiani

I furti negli appartamenti si conferma essere il reato più temuto in assoluto. Lo hanno messo in testa alla graduatoria il 48% degli italiani. Considerando anche le rapine, il numero complessivo dei furti in casa sale molto a livello nazionale: sono state infatti 1858 in totale lo scorso anno, cifra che fa schizzare a 410 casi al giorno di violazioni domestiche che avvengono, nel 68,9% dei casi, quando in casa non c’è nessuno.