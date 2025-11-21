Una donna di 53 anni è stata aggredita all’alba, verso le 5.30, in via Pegoraro a Gallarate (Varese). Secondo una prima ricostruzione, la violenza a sfondo sessuale sarebbe avvenuta mentre la donna camminava lungo la strada per recarsi al lavoro. Un uomo, descritto come uno sconosciuto sui trent’anni, l’avrebbe avvicinata e colpita con forza al volto, per poi abusare di lei e fuggire rapidamente lasciandola a terra. La 53enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, dove è stata ricoverata in codice giallo. I carabinieri stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento del pm di Busto Arsizio, Roberto Bonfanti. Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dell’aggressore.