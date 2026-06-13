Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l’ok della Procura generale, all’affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo.

Entrato a Bollate nel 2015

Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa due anni di pena con la misura alternativa al carcere.

La decisione è stata fatta in base alla valutazione degli atti, tenendo conto che il parere positivo della Procura non è vincolante.

“Sono valutazioni che si fanno in base agli atti – ha spiegato all’ANSA il presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano Marcello Bortolato – Non sono mai cose automatiche altrimenti sarebbero fuori tutti quelli che hanno meno di quattro anni da scontare”.