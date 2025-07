Una gatta è stata abbandonata su una panchina ad Alessandria. Chi l’ha lasciata lì si è solo premurato di legarla con un guinzaglio, forse per fare in modo che non scappasse e sfuggisse all’occhio dei passanti. Attualmente la micia si trova in un gattile, in attesa di ricevere tutte le cure necessarie

L’assessore con delega alla Tutela Animale, Roberta Cazzulo, ha commentato con amarezza l’episodio: “Abbandono in sicurezza? È comunque un gesto ignobile. Non ci sono parole”. Cazzullo aggiunge: “Se da un lato cresce la sensibilità verso gli animali, come dimostrano l’impegno dei volontari e dei cittadini dall’altro permane un atteggiamento irresponsabile. Si prende un animale e, alla prima difficoltà, lo si abbandona. Anche se legato a una panchina e non lasciato in strada, resta un gesto che deve far riflettere”.