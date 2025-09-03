L’hanno prima messo dentro un sacchetto di plastica e poi buttato dentro a una campana usata per la raccolta del vetro, posizionata in una via di Lecco. Tra cocci e vetri rotti il destino di questo micio era già segnato, ma la sera dello scorso primo settembre una signora che si è avvicinata al grande contenitore ha fatto in modo che non fosse così, accorgendosi del miagolio e allertando il 112, che a sua volta ha fatto intervenire i vigili del fuoco sul posto. I pompieri hanno aperto la campagna senza ferirlo e lo hanno salvato. Il gattino è stato consegnato a un veterinario e a una volontaria dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) per ricevere le prime cure. l’operazione è durata circa due ore.