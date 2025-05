Lo hanno trovato con il corpo mezzo bruciato, con ustioni compatibili a un atto doloso. Se così fosse, sarebbe l’ennesimo caso di violenza contro gli animali. L’episodio è accaduto nei pressi di un cimitero della frazione di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino. L’animale è stato immediatamente messo in sicurezza da un cittadino, che ha allertato la sezione locale dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA).

Le ustioni riportate fanno ipotizzare che il micio possa essere stato vittima di sevizie. Non è nota la sua provenienza, ma sembra che non appartenga a nessuna colonia locale. L’associazione ha lanciato un appello rivolto a chiunque possa fornire informazioni su quanto accaduto, per ricostruire la dinamica degli eventi.