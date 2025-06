Lo hanno trovato morto con parte del corpo carbonizzato. Queste le condizioni in cui è stato rinvenuto un gatto su una strada del centro di Paternò, in provincia di Catania. Accanto al cadavere del micio c’era un mozzicone di sigaretta, che potrebbe far pensare a un gesto doloso da parte di qualcuno che si è sbarazzato del micio in questo modo. A segnalare il caso è il sito d’informazione locale 95047.it.

Una cittadina ha raccontato: “Ieri mattina abbiamo trovato un gatto carbonizzato. È l’ennesimo episodio in pochi giorni. Pensiamo che li stiano anche avvelenando”. La stessa aveva chiesto alle istituzioni interventi per la sterilizzazione dei gatti delle varie colonie feline. A differenza sua, qualcuno ha trovato una strada più breve per eliminare il problema: “Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto: documenti, segnalazioni. Ma nessuno è intervenuto. E ora questi sono i risultati”, ha commentato.