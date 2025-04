Era chiuso in una busta di plastica che galleggiava in un bacino d’acqua dell’Arenosu, ad Alghero. Questo il modo in cui qualcuno, di cui non si conosce l’identità, nei giorni scorsi ha abbandonato il corpo di un gatto morto, legato con una lenza alle scale di un edificio.

Una scena che ha scosso la comunità, a partire dal passante che ha fatto la macabra scoperta e che, secondo quanto riferito da SassariOggi.it, ha subito chiamato la forestale e il Consorzio di Bonifica, senza però ricevere risposta. Gli abitanti della zona hanno denunciato l’accaduto con la speranza di trovare chi abbia compiuto il gesto.

Solo qualche mese fa in Abruzzo si è verificato un episodio simile. A Raiano, nell’Aquilano, un altro gatto è stato trovato chiuso dentro una busta di plastica lasciata in strada. Aveva gli occhi cavati e risultava morto da poco. Una scena agghiacciante, che ha scosso anche i veterinari dell’Asl.