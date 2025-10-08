I suoi resti sono stati ritrovati per terra nei pressi di un’isola ecologica in zona Piraghetto, a Mestre. Pezzi di manto peloso inconfondibilmente appartenuti a un gatto, scuoiato con molta probabilità per essere mangiato. A ritrovare quanto rimane dell’animale è stato l’amministratore della pagina Facebook “Amici 4 zampe – Piraghetto”, che ha pubblicato la foto e la notizia via social. “Sono certo che quel povero gatto è stato rapito, ucciso e mangiato”, ha spiegato, aggiungendo: “Ho ovviamente avvisato la polizia locale e Veritas del ritrovamento e sono venuti rapidamente a pulire. Certo, sarebbe stato anche il caso di controllare all’interno di bidoni e cassonetti per cercare altri resti del cadavere o magari qualche elemento per risalire ai colpevoli”.

I precedenti

“Quest’estate, tornando a casa verso sera, ho visto uno straniero accucciato che armeggiava con qualcosa – afferma ancora l’amministratore di “Amici 4 zampe – Piraghetto” -. Mi sono fermato e gli ho chiesto cosa stesse facendo: a quel punto ha mollato quello che aveva tra le mani ed ho visto fuggire un gatto. Mi sembra abbastanza per invitare i proprietari di gatti a fare la massima attenzione per i propri felini”. Già in precedenza erano state segnalate sparizioni collettive sospette di mici domestici.