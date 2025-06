Si è spento dopo una lunga agonia. Non è sopravvissuto ai colpi d’arma da fuoco che qualcuno gli ha sparato contro. Questa la storia di un gatto vittima di un’atroce violenza, morto a Trapani per le ferite inflittegli. Come si legge sul sito Telesudweb.it, a soccorrerlo sono stati i volontari dell’Oipa dopo una segnalazione ricevuta. Quando è stato trasportato in una clinica veterinaria era già agonizzante. Dagli accertamenti è emerso che era stato colpito da un’arma da fuoco.

Il delegato dell’Oipa di Trapani, Baldo Ferlito, ha presentato denuncia contro ignoti, “sperando – dice – che le autorità competenti possano trovare il colpevole di questo terribile gesto”. “Ringrazio la cittadina che ha segnalato l’animale non voltandosi dall’altra parte – ha detto Ferlito -. Un ringraziamento anche ai nostri Volontari intervenuti. E poi al Comando di Polizia Locale del Comune di Trapani che si è immediatamente attivato, iniziando sin da subito le indagini per risalire al colpevole”.