Gli hanno gettato dell’acido addosso, ustionandolo gravemente. Questa la violenza subita da un gatto a Santa Lucia di Serino, nell’Avellinese. Il micio è stato trovato e recuperato dai volontari dell’Oipa, in condizioni critiche e, sebbene sia ancora vivo, la sua situazione resta grave. Lo hanno ribattezzato Pasqualino e ora i membri dell’organizzazione si stanno prendendo cura di lui.

Al momento non si conosce l’autore di questa violenza gratuita contro il felino. I volontari dell’Oipa di Serino hanno comunque presentato un esposto alla Procura della Repubblica, per ipotesi di reato di maltrattamento di animali, in modo tale che si faccia chiarezza sull’accaduto e vengano accertate eventuali responsabilità.