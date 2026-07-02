“Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella Striscia di Gaza”, ma la cifra reale “è probabilmente molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie”. Lo spiega Save the Children.

I numeri

Secondo Site Management Cluster, 800.000 bambini e adolescenti, l’80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. I 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso tre anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione”, aggiunge chiedendo che cessate il fuoco diventi immediato e definitivo, i governi sospendano il trasferimento di armi a Israele e sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini.

“Ogni giorno, negli ultimi 1.000 giorni, il mondo ha voltato le spalle a un milione di bambini a Gaza, non intervenendo per fermare le uccisioni e le mutilazioni”. Lo dichiara Ahmad Ahendawi, di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa dell’Est. “Mentre i loro corpi giovani e fragili venivano fatti a pezzi da bombe e missili, il mondo vendeva quelle stesse armi al governo israeliano – aggiunge -. Mentre i bambini morivano di fame e malattie e il governo israeliano non adempiva ai propri obblighi legali di garantire l’accesso umanitario – compreso l’ingresso a Gaza di cibo nutriente a sufficienza – il mondo manteneva in vigore gli accordi commerciali con il Governo di Israele”.

Ricorda che, dichiarazione del “cessate il fuoco” dello scorso ottobre, altri 275 minori sono stati uccisi dalle forze israeliane e secondo Unfpa, 96% dei bambini percepisce la morte come imminente. Oltre 370.000 abitazioni, pari a quasi il 77% di tutte le unità abitative di Gaza, sono state danneggiate dalla guerra, mentre i palestinesi vengono confinati in un’area che occupa meno del 40% del territorio della Striscia. Save the Children chiede che il cessate il fuoco diventi immediato e definitivo e che i responsabili dei crimini commessi contro i minori siano chiamati a rispondere delle proprie azioni.