A Latina i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato e denunciato un uomo accusato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. I finanzieri hanno quindi provveduto al sequestro di uno studio odontoiatrico abusivo allestito all’interno di un’abitazione privata. Secondo quanto emerso, il finto medico effettuava regolarmente prestazioni dentistiche pur essendo privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell’iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L’uomo, infatti, era in possesso del solo diploma di odontotecnico, titolo che non consente in alcun caso di effettuare interventi.

Studio abusivo sequestrato

Nello studio abusivo, sottoposto a perquisizione e poi al sequestro, le Fiamme Gialle hanno trovato un vero e proprio ambulatorio completo di poltrona odontoiatrica, lampada operatoria, aspiratori, sterilizzatori, strumenti chirurgici, pinze per estrazioni, bisturi, aghi, siringhe e materiali per ricostruzioni dentali. Sequestrati anche farmaci e anestetici, tra cui fiale di mepivacaina con adrenalina e lidocaina spray, oltre ad antibiotici prescrivibili solo da personale sanitario qualificato. Le condizioni igienico-sanitarie dei materiali sono risultate precarie, con strumenti conservati senza adeguata sterilizzazione.