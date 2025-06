Il servizio di soccorso di Gaza ha riferito che un attacco israeliano ha ucciso 21 persone in un internet cafè sul lungomare dove, secondo testimoni, la gente si era radunata per rinfrescarsi e per accedere al wi-fi.

Sulla spiaggia di Gaza City

Il portavoce dell’agenzia di difesa civile di Gaza, Mahmud Bassal, ha dichiarato all’AFP che le 21 persone “sono state uccise a seguito dell’attacco aereo israeliano all’area di sosta di Al-Baqa, sulla spiaggia di Gaza City”.