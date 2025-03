Un noto patologo si è espresso sulla tragica scomparsa di Gene Hackman, il celebre attore il cui corpo è stato ritrovato nella sua abitazione la scorsa settimana. La notizia della sua morte ha sconvolto il pubblico, soprattutto dopo che la polizia ha confermato il decesso sia di Hackman, 95 anni, che di sua moglie, Betsy Arakawa, 65 anni, nella loro casa in New Mexico. Secondo i primi rapporti, i corpi della coppia presentavano segni di decomposizione avanzata ed erano parzialmente mummificati, portando alcuni a ipotizzare un possibile suicidio di coppia.

La scena del ritrovamento

Gli agenti intervenuti sul posto hanno descritto la scena nei minimi dettagli. Il corpo di Gene Hackman è stato rinvenuto nella stanza d’ingresso della casa, con il suo bastone e un paio di occhiali da sole caduti a terra vicino a lui. Sua moglie Betsy, invece, è stata trovata distesa sul pavimento del bagno, con alcune confezioni di farmaci sparpagliate sul piano d’appoggio accanto a lei. Questi elementi hanno inizialmente rafforzato la teoria di un suicidio di coppia, ma un esperto medico legale ha presto messo in discussione questa ipotesi.

Escluso il suicidio di coppia

Il dottor James Gill, capo medico legale del Connecticut, ha dichiarato che la disposizione dei corpi non corrisponde a quella tipica di un suicidio concordato. “In questi casi, di solito la coppia viene ritrovata insieme, spesso a letto. Il fatto che Gene e Betsy fossero in stanze separate mi fa pensare che sia meno probabile che abbiano deciso di togliersi la vita insieme”, ha spiegato in un’intervista a People.

Gill ha poi suggerito un’altra possibile causa della morte di Hackman: “Dalle prime informazioni disponibili, sembra che Gene possa essere crollato improvvisamente. Aveva una storia clinica di problemi cardiaci ed era portatore di pacemaker, quindi una morte improvvisa non sarebbe sorprendente”. Betsy invece, sempre secondo la teoria del dottor Gill, presa dal panico, sarebbe salita di sopra a prendergli le pillole, scivolando prima di tornare giù: “Potrebbe aver sbattuto la testa e aver riportato qualche lesione interna al cervello”. Quanto al cane, sarebbe morto disidratato nei giorni seguenti.

L’indagine continua

Mentre l’inchiesta va avanti, molti interrogativi restano ancora senza risposta. Uno degli aspetti più critici riguarda la tempistica della morte della coppia. Il patologo sottolinea: “Una delle domande fondamentali è capire il lasso di tempo tra la morte di Gene e quella di sua moglie. Quando è deceduta Betsy? Questo rimane un aspetto ancora incerto”.

Nel frattempo, le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni della coppia e hanno già stilato una lista di persone da interrogare. Tra queste figurano i figli dell’attore, Christopher (65 anni), Elizabeth Jean (63 anni) e Leslie (58 anni), nati dal suo precedente matrimonio con Faye Maltese.