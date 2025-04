Il medico legale Heather Jarrell aveva già confermato il mese scorso la causa della morte dell’attore Gene Hackman e quella di sua moglie Betsy Arakawa, nel corso di una conferenza stampa. Di recente, il medico legale del New Mexico ha reso pubblico il rapporto finale dell’autopsia.

Il rapporto ufficiale

Lo scorso 26 febbraio, l’attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 65 anni, erano stati trovati parzialmente mummificati in stanze separate all’interno della loro abitazione. Anche il loro cane è stato rinvenuto senza vita nella casa adiacente. Stando alle parole della dottoressa Jarrell, Arakawa era morta l’11 febbraio a causa della sindrome polmonare da hantavirus, un’infezione virale particolarmente grave trasmessa dai roditori. Hackman, invece, era deceduto una settimana più tardi per “una malattia cardiaca con Alzheimer in stadio avanzato come fattore contribuente significativo”. Il rapporto finale dell’autopsia conferma sostanzialmente l’insufficienza cardiaca come causa principale del decesso di Hackman.

Nel rapporto si legge: “L’autopsia ha evidenziato una grave patologia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, con posizionamento di stent coronarici e di un bypass, nonché una precedente sostituzione della valvola aortica. Erano presenti infarti del miocardio remoti che coinvolgevano la parete libera del ventricolo sinistro e il setto, che erano significativamente di grandi dimensioni”. Nel rapporto viene sottolineato inoltre che l’attore è risultato negativo al test per l’hantavirus e che la saturazione del monossido di carbonio nel suo corpo era al 5%, una percentuale considerata nella norma. Tramite la recente pubblicazione del rapporto finale, l’inchiesta sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa è da considerarsi conclusa.