Il caso del del figlio di Beppe Grillo, che dal primo grado di un processo che avrà un continuum è stato condannato per stupro insieme ai suoi compagni di “bravata” ci condanna tutti.

Condanna una generazione di genitori inutili per quello che è previsto dalla legge, dalla costituzione italiana, dalla natura umana prima che da una legge morale che viene ormai coniugata a firma di ciascuno.

“È mio figlio quindi al limite è un’idiota, privo di intendere e di volere, ma non è colpevole, a prescindere, erano ragazzi che si stavano divertendo, si vede benissimo dal video”. Queste la sintesi estrapolata dal video difensivo del padre. Indipendentemente dal ruolo pubblico di Beppe Grillo, dalla sua notorietà, dai luoghi comuni di chi di spada ferisce di spada perisce, quello che sembra esemplare, in negativo, è la mancanza totale di struttura genitoriale.

Se Beppe Grillo fosse stato padre di femmina…

Se avesse avuto invece di un maschio una figlia femmina, che stoltamente va a sballarsi di alcool senza capacità di reggerlo, che è in totale condizione di inferiorità davanti a 4 maschi non uomini, perché con i genitori di questa generazione è quasi impossibile che lo diventino, che la fanno bere fino all’incoscienza una “colazione” a base di vodka dopo una nottata in discoteca, e ne approfittano a turno, cosa avrebbe pensato e detto Beppe Grillo?

O ciascuno di noi padre non all’altezza generazionalmente? Che era una bravata, un divertimento di 4 deficienti, in cui ci rispecchiamo nei nostri limiti e carenze paterne, educative, di responsabilità morale? Quale morale, chi ne ha più i codici?

Ciro Grillo è colpevole, in primo grado di fronte alla legge, è colpevole in quanto uomo che non ha tutelato una ragazza in condizioni di non coscienza, è colpevole perché l’essere umano da Caino a scendere è dotato del libero arbitrio.

Ma è innocente dal punto di vista sociologico perché nessuno gli ha insegnato a distinguere il bene dal male. La precisa funzione e responsabilità genitoriale connessa al diritto di famiglia non è stata esercitata. Questo è un paese che ha una dispersione scolastica, in cui si rischia il penale, senza paragoni, con un analfabetismo impressionante, figuriamoci se facciamo educazione alla vita, alle regole basilari dell’umanità in famiglia.

Se in ogni famiglia italiana entrasse uno psicologo o un assistente sociale per un controllo obbligatorio praticamente più della metà di noi perderebbe la cosiddetta patria podestà. Per incapacità palese di essere genitori. Come siamo un popolo di evasori fiscali così lo siamo dal punto di vista genitoriale.

Il bambino che è in noi: è l’adulto?

Una volta era più semplice, alcuni diranno, sin da piccoli appena sbagliavamo una sciocchezza arrivava una sberla o una punizione da lager. Oggi continuiamo a picchiare le mogli ma non i figli, i quali crescono impuniti. Ci sono le leggi, gli psicologhi, Recalcati che ci parla del bambino che è in noi, ma l’adulto dov’è? Riescono i genitori a parlare a capire che hanno in testa i figli o hanno paura di ritrovarci uno specchio di Dorian Gray, e quindi gli raddoppiano la paghetta per evitare di rivedersi?

Ciro Grillo, che non mi fa simpatia, mi fa pena. La colpa è mia, è nostra. Abbiamo contestato relativamente i nostri genitori all’epoca e abbiamo fallito completamente la nostra mission educativa. E questo non è solo un dramma personale ma sociale. Siamo in calo demografico per senso di colpa. Lo sappiamo che non siamo all’altezza di fare figli.