Tragedia in una pizzeria di via Libertà a Genova, dove nella serata di ieri un uomo di 35 anni è morto di fronte alla compagna e ai colleghi dopo essere stato colto da un malore improvviso. Il 35enne, in servizio all’Ufficio anagrafe del Comune di Genova, si era accasciato a terra portandosi le mani al petto. Nonostante l’arrivo tempestivo del 118, e i disperati tentativi di rianimazione cardiopolmonare, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’inchiesta sul farmaco dimagrante

Secondo quanto è emerso, grazie anche al racconto della compagna, il 35enne dal 2024 era seguito da uno specialista endocrinologo per problemi legati al peso e stava seguendo una terapia farmacologica dimagrante. La pm ha quindi aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e verificare se il farmaco assunto possa aver provocato il malore improvviso. Al momento, però, non è chiaro se l’uomo assumesse un medicinale specifico per la perdita di peso o un farmaco destinato principalmente ai pazienti diabetici. L’eventuale correlazione tra il malore e il trattamento è soltanto un’ipotesi: sarà l’autopsia, affidata alla medico legale dell’Asl3 Giulia Molinari, a chiarire le cause della morte.